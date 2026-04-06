Pulisic in cerca di riscatto: Napoli-Milan per sfatare un tabù azzurro

Tornare al gol questa sera permetterebbe anche di sfatare un tabù singolare. Infatti, il numero 11 rossonero non ha mai fatto gol al 'Maradona', nonostante le tante presenze negli ultimi anni. Per quanto riguarda l'avversario, solo un gol segnato contro il Napoli ed è successo nella vittoria del girone d'andata. Entrare dalla panchina con i giocatori avversari più stanchi potrebbe essere un fattore decisivo nell'economia della partita: il Milan lo spera perché sa che dai suoi piedi passano buone possibilità di rimanere incollati all'Inter capolista.
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