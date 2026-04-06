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Pulisic mai in gol al ‘Maradona’: è arrivato il momento di sfatare il tabù azzurro

Pulisic in cerca di riscatto: Napoli-Milan per sfatare un tabù azzurro
Napoli-Milan di questa sera rappresenta una grande opportunità di riscatto per Christian Pulisic, alla ricerca di un gol per sfatare un tabù
Redazione

Mancano poche ore al big match della 31^ giornata di Serie A Napoli-Milan. Tra meno di due ore andrà in scena allo 'Stadio Diego Armando Maradona' la partita che stabilirà quale tra queste due squadre ha qualche lecita speranza di rimonta Scudetto, comunque poche visto l'ampio successo dell'Inter contro la Roma.

Tra le fila rossonere non ci sarà, almeno dal primo minuto, Christian Pulisic. Secondo le ultime indiscrezioni, lo statunitense dovrebbe partire dalla panchina proprio come Rafael Leao. La speranza dei tifosi rossoneri è che 'Captain America' possa entrare dalla panchina e tornare al gol nel match forse più importante della stagione. Come noto, il suo digiuno dura da diversi mesi, precisamente da fine dicembre contro il Verona.

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Tornare al gol questa sera permetterebbe anche di sfatare un tabù singolare. Infatti, il numero 11 rossonero non ha mai fatto gol al 'Maradona', nonostante le tante presenze negli ultimi anni. Per quanto riguarda l'avversario, solo un gol segnato contro il Napoli ed è successo nella vittoria del girone d'andata. Entrare dalla panchina con i giocatori avversari più stanchi potrebbe essere un fattore decisivo nell'economia della partita: il Milan lo spera perché sa che dai suoi piedi passano buone possibilità di rimanere incollati all'Inter capolista.

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