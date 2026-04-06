Pulisic in cerca di riscatto: Napoli-Milan per sfatare un tabù azzurro

Mancano poche ore al big match della 31^ giornata di Serie A Napoli-Milan . Tra meno di due ore andrà in scena allo 'Stadio Diego Armando Maradona' la partita che stabilirà quale tra queste due squadre ha qualche lecita speranza di rimonta Scudetto , comunque poche visto l'ampio successo dell'Inter contro la Roma.

Tra le fila rossonere non ci sarà, almeno dal primo minuto, Christian Pulisic. Secondo le ultime indiscrezioni, lo statunitense dovrebbe partire dalla panchina proprio come Rafael Leao. La speranza dei tifosi rossoneri è che 'Captain America' possa entrare dalla panchina e tornare al gol nel match forse più importante della stagione. Come noto, il suo digiuno dura da diversi mesi, precisamente da fine dicembre contro il Verona.