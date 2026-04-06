Se la panchina per Santiago Gimenez non sorprende (pochissimi minuti sulle gambe ancora), sorprendono molto di più quelle per Leao e per Pulisic. Il portoghese è stato all'estero per guarire dalla pubalgia, mentre l'attaccante statunitense è rientrato tardi a Milanello dopo due amichevoli contro gli USA. Entrambi non sono al meglio in questo periodo sia a livello fisico che a livello di prestazione. Nonostante le prestazioni altalenanti specialmente dal 2026 i due attaccanti restano i più prolifici del Milan in stagione. Per Leao sono 9 i gol in Serie A, per Pulisic 8. La panchina potrebbe essere anche una svolta positiva: in questo 2026 stanno faticando molto in coppia e giocando dal primo minuto. Entrare a gara in corso contro una difesa magari stanca e una squadra più lunga potrebbe garantire più spazio ai due e magari portare a un gol che sbloccherebbe entrambi e toglierebbe le nubi intorno all'attacco del Milan.