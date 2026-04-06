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Napoli-Milan di Serie A in diretta: le notizie in live | PM
+++ NAPOLI-MILAN: LE PROBABILI FORMAZIONI +++
NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus, Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Højlund. A disposizione: Meret, Contini, Beukema, Mazzocchi, Gilmour, Elmas, Alisson, Politano, Giovane. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlović; Saelemaekers, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Füllkrug, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, Odogu, Athekame, Estupiñán, Jashari, Loftus-Cheek, Ricci, Pulisic, Giménez, R. Leão. Allenatore: Allegri.
+++ NAPOLI-MILAN LIVE: LE NEWS DI GIORNATA +++
Napoli-Milan, partita importante per capire chi sarà la seconda forza della Serie A. Della sfida di questa sera ha scritto anche il giornalista Enzo Bucchioni. L'estratto nel suo pezzo per 'Tuttomercatoweb'
Napoli-Milan, Fullkrug e Nkunku pronti dal primo minuto: questa dovrebbe essere la scelta di Massimiliano Allegri per la partita di questa sera. Ecco la nostra analisi
Napoli-Milan, partita importante, ma la stagione non finisce stasera: per Allegri ci sono quattro giocatori diffidati a rischio. Ecco chi sono
Napoli-Milan, Leao e Pulisic dovrebbero iniziare dalla panchina per la partita di questa sera. Può essere anche positivo per gli attaccanti. Ecco la nostra analisi
Napoli-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri pronto a cambiare i due attaccanti titolari per la sfida contro Antonio Conte. Ecco le possibili scelte
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato di Napoli-Milan in programma questa sera e in particolare dei meriti stagionali di Allegri. Ecco il suo parere su 'YouTube'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', questa sera, alle ore 20:45, si disputerà allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli, la sfida Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
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