Napoli-Milan, quattro giocatori a rischio giallo: ecco i diffidati dei rossoneri

Napoli-Milan, partita importante, ma la stagione non finisce stasera: per Allegri ci sono quattro giocatori diffidati a rischio. Ecco chi sono

Napoli-Milan è una partita molto importante per entrambe le squadre: chi vincerà si potrà giocare fino alle fine il sogno Scudetto contro l'Inter, mentre rafforzerebbe di fatto un posto nelle prime quattro in classifica che vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League, cruciale per entrambe le squadre. Ovviamente il campionato non finisce stasera: il Napoli affronterà Parma, Lazio e Cremonese nelle prossime tre, mentre il Milan giocherà contro Udinese, Verona e Juventus . Proprio per le prossime partite ci sono giocatori a rischio cartellino, ovvero i calciatori diffidati.

Per il Milan sono quattro i giocatori diffidati che giocheranno contro il Napoli, di cui tre sono previsti nell'undici titolare di Massimiliano Allegri. A centrocampo sia Fofana che Modric sono a 'rischio' cartellino giallo: due giocatori cruciale per il Milan specialmente il croato. Il terzo titolare è Saelemaekers esterno destro titolarissimo per il Diavolo. Stesso ruolo: anche Athekame è diffidato. Per Allegri quindi resta sempre il rischio di trovarsi senza due centrocampisti o due esterni a destra.