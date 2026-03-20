Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: la decisione su Ricci e Bartesaghi

Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha stilato la lista dei convocati per l'Italia in vista delle partite playoff per il Mondiale. Ecco tutti i giocatori

Il ct azzurro Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo a Bergamo. Mentre l'eventuale finale sarà martedì 31 marzo contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Ecco la lista completa di Gattuso.