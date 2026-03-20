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Playoff Mondiale, i convocati dell’Italia: la decisione su Ricci e Bartesaghi

Palyoff Mondiale, i convocati dell'Italia: la decisione su Ricci e Bartesaghi
Il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha stilato la lista dei convocati per l'Italia in vista delle partite playoff per il Mondiale. Ecco tutti i giocatori
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il ct azzurro Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la semifinale dei play-off con l’Irlanda del Nord in programma giovedì 26 marzo a Bergamo. Mentre l'eventuale finale sarà martedì 31 marzo contro una tra Galles e Bosnia ed Erzegovina. Ecco la lista completa di Gattuso.

Portieri: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

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Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

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Come possiamo vedere nessun calciatore del Milan è stato convocato. Pesa su Gabbia l'operazione all'ernia. Scelte tecniche per quanto riguarda Ricci e Bartesaghi.

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