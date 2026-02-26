Cremonese-Milan , partita molto importante per i rossoneri che dovranno riprendere il cammino che si è fermato contro il Parma. La squadra di Massimiliano Allegri deve pensare a portare a casa i tre punti e poi la testa e il pensiero saranno spostati tutti sul derby. Non prima però della sfida a Cremona che resta cruciale.

'La Gazzetta dello Sport' fa il punto sui diffidati in vista di Cremonese-Milan e in vista del derby contro l'Inter: presenti Rabiot, Athekame, Fofana e Saelemaekers. Secondo la rosea due scenari per quanto riguarda il centrocampista francese ovvero farlo giocare contro la Cremonese o risparmiarlo verso il derby. Allegri sembrerebbe prenderne in considerazione solo una visto che non ha mai rinunciato a Rabiot quando quest'ultimo è stato disponibile. L'idea sarebbe quindi di averlo in campo anche a Cremona. In vista della trasferta di domenica l'unico in dubbio resterebbe Matteo Gabbia ancora non al meglio dopo avere saltato la sfida contro il Parma.