Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri con un chiaro obiettivo in testa: la squadra di Massimiliano Allegri deve chiudere il campionato nei primi quattro posti della classifica. Questo per tornare in Champions League dopo un anno di assenza, visto l'ottavo posto conquistato la scorsa stagione. Dal mercato di gennaio non sono arrivati molti rinforzi (solo Fullkrug). In estate, specialmente se il club dovesse tornare nella massima competizione europea, qualcosa dovrebbe cambiare. Servirà allungare e rinforzare la rosa del Milan. PROSSIMA SCHEDA>>>
Calciomercato Milan, a centrocampo in estate potrebbe cambiare qualcosa, specialmente se ci dovessero essere delle cessioni nel reparto. Occhi in Serie A
