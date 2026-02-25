L'allenamento—
(Fonte uscremonese.it) - Appuntamento in mattinata per la Cremonese, con seduta di lavoro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, in vista del prossimo impegno di Serie A Enilive contro il Milan.
I grigiorossi hanno svolto la prima parte della giornata dedicata all’attivazione fisica e ad una serie di esercitazioni sulla forza; a seguire spazio a giochi di posizione, lavoro situazionale e partite a pressione.
Domani l’allenamento avrà inizio alle ore 11.
