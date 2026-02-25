Pianeta Milan
Verso Cremonese-Milan, Nicola prepara la sfida contro il diavolo: il report dell’allenamento

Si avvicina sempre di più il prossimo impegno dei rossoneri in Serie A: Cremonese Milan, ecco il report dell'allenamento di Nicola
Si avvicina sempre di più il prossimo impegno dei rossoneri in Serie A. Domenica 1 marzo alle ore 12:30 il Milan andrà in trasferta a Cremona per affrontare la Cremonese di Nicola. Questa mattina, i grigiorossi sono tornati in campo a lavorare per preparare il match contro il diavolo. Gli uomini di Nicola non stanno passando un momento positivo: solo 4 punti negli ultimi 2 mesi.

Proprio per questo, vorrebbero iniziare a raccogliere dei punti già a partire da domenica: anche solo un pareggio per i grigiorossi sarebbe importantissimo. Ecco, di seguito, il report dell'allenamento odierno:

L'allenamento

(Fonte uscremonese.it) - Appuntamento in mattinata per la Cremonese, con seduta di lavoro al Centro Sportivo “Giovanni Arvedi”, in vista del prossimo impegno di Serie A Enilive contro il Milan.

I grigiorossi hanno svolto la prima parte della giornata dedicata all’attivazione fisica e ad una serie di esercitazioni sulla forza; a seguire spazio a giochi di posizione, lavoro situazionale e partite a pressione.

Domani l’allenamento avrà inizio alle ore 11.

