Milan, Pellegatti sul futuro di Allegri: 'Ma come fate a gioire che vada via?'

Milan, Pellegatti sul futuro di Allegri

"Mi fanno impazzire quelli che sono contenti che vada via Allegri. Un allenatore che ha giocato senza Leao e Pulisic per tutto il campionato. Con questi punti, la scorsa stagione, sarebbe a -3 dal primo posto. Anche io non mi sto divertendo in certe partite, ma ci sono giocatori in forma che possono farmi divertire? No!"