Milan, Pellegatti sul futuro di Allegri: 'Ma come fate a gioire che vada via?'

Milan, Pellegatti: “Se andasse via Allegri possiamo salutare anche Modric, Rabiot e Maignan”

Carlo Pellegatti, noto giornalista e appassionato tifoso rossonero, ha fatto il punto sul futuro di Allegri al Milan nell'ultimo video pubblicato sul suo canale YouTube
Nelle ultime ore si è parlato molto di una possibile separazione tra Allegri e il Milan a fine stagione. Secondo quanto riportato da Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, l'allenatore livornese non sarebbe convinto di continuare la sua avventura in rossonero il prossimo anno.

Carlo Pellegatti ha pubblicato un video sul proprio canale YouTube, in cui esprime il proprio punto di vista sulla vicenda. Ecco, di seguito, le sue parole.

"Mi fanno impazzire quelli che sono contenti che vada via Allegri. Un allenatore che ha giocato senza Leao e Pulisic per tutto il campionato. Con questi punti, la scorsa stagione, sarebbe a -3 dal primo posto. Anche io non mi sto divertendo in certe partite, ma ci sono giocatori in forma che possono farmi divertire? No!"

"Con una visione limitata si fermano ai novanta minuti della partita. Ma avete visto il disastro della scorsa stagione senza Allegri? Senza una mano forte a Milanello ad aiutare Fonseca. Noi stiamo a vedere solo il lavoro tecnico, ma il lavoro di Allegri è molto di più".

"Allegri è il general manager, gestisce, fa firmare Maignan, prende Rabiot. Se va via Allegri Rabiot lo salutiamo. Se va via Allegri Modric lo salutiamo. Se va via Allegri Maignan, anche col contratto, cercherà altro. Quelli che non volevano che firmasse lo manderebbero via".

