Biasin: 'La dirigenza avrebbe dovuto metterci la faccia dopo Milan-Parma'

Fabrizio Biasin si scaglia contro la dirigenza rossonera per non averci messo la faccia al posto di Landucci al termine di Milan-Parma. Ecco un estratto del suo editoriale per TMW
Nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin, giornalista di comprovata fede nerazzurra, fa il punto su Milan-Parma a tre giorni dalla sfida di San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole.

Su Milan-Parma: "Il Milan esce con le ossa rotte dal match con il Parma. La celebre trasmissione Open Var dice che il gol degli emiliani è regolare, a prescindere dalle legittime opinioni di tutti quanti il dato di di fatto è che i rossoneri non sono riusciti a buttarla dentro. E questo nonostante un pressing asfissiante e però poco lucido. La concretezza è stato il vero problema del Milan domenica".

Sul lavoro di Allegri: "Allegri lo sa, Landucci pure. Complimenti al secondo, eccellente in conferenza stampa: laddove tutti i suoi colleghi si sarebbero lamentati, lui non ha accampato scuse. In ogni caso il lavoro di Allegri resta eccellente. Dopo il ko son già partiti i processi, ma la verità è che - al momento - è il ritmo dell’Inter a fare la differenza, il Milan ha fatto e sta facendo il suo dovere".

Sulla dirigenza rossonera: "Dopo casi come quello visto a San Siro, in genere, ci mettono la faccia i dirigenti. Lo fanno praticamente tutti i club. Il Milan no. I tifosi si domandano perché".

Sull'infortunio di Loftus-Cheek: "In bocca al lupo a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero. Ci sono infortuni e infortuni, questo per dinamica e conseguenze è stato davvero brutto e sfortunato come pochi".

