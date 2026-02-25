Biasin: 'La dirigenza avrebbe dovuto metterci la faccia dopo Milan-Parma'

Milan, guai ad avere dubbi: Allegri è una risorsa importante. Una sola strada possibile per il futuro
Sul lavoro di Allegri: "Allegri lo sa, Landucci pure. Complimenti al secondo, eccellente in conferenza stampa: laddove tutti i suoi colleghi si sarebbero lamentati, lui non ha accampato scuse. In ogni caso il lavoro di Allegri resta eccellente. Dopo il ko son già partiti i processi, ma la verità è che - al momento - è il ritmo dell’Inter a fare la differenza, il Milan ha fatto e sta facendo il suo dovere".
Biasin attacca la dirigenza del Milan—
Sulla dirigenza rossonera: "Dopo casi come quello visto a San Siro, in genere, ci mettono la faccia i dirigenti. Lo fanno praticamente tutti i club. Il Milan no. I tifosi si domandano perché".
Sull'infortunio di Loftus-Cheek: "In bocca al lupo a Ruben Loftus-Cheek, centrocampista rossonero. Ci sono infortuni e infortuni, questo per dinamica e conseguenze è stato davvero brutto e sfortunato come pochi".
