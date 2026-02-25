Sulle espulsioni di Napoli, Lazio, Milan e Inter: "I grandi errori in questo campionato contro il Napoli sono quelli contro l’Atalanta e la Juve, a favore invece vedo solo il rigore contro il Genoa e c’è un macro-rigore. Poi c’è un dato che voglio sottolineare: negli ultimi 5 anni vedo Lazio e Milan che hanno oltre 20 espulsioni mentre c’è l’Inter che ha avuto 5 espulsioni negli ultimi 5 anni. Il fallo di Kalulu è uno sfondone dell’arbitro, non si tratta di malafede preciso”.