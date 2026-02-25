Pianeta Milan
Il giornalista Franco Ordine ha espresso il suo pensiero sullo stato di salute della classe arbitrale italiana, mettendo in evidenza un trend preoccupante
Franco Ordine ha riportato un dato che mette in luce delle chiare differenze di trattamento arbitrale negli ultimi anni tra Milan e Inter. Ecco, di seguito, le parole rilasciate dal giornalista nel suo intervento a 'TeleVomero'.

Su Rocchi: "Quando una squadra non funziona si cambia l’allenatore e quindi in questo momento le società non devono abbaiare alla luna ma dovrebbero ragionare per trovare una soluzione a questa serie di errori. Non c’è una linea guida coerente dall’inizio alla fine, dai falli di mano ai rigorini si modificano le cose durante il campionato. Bisogna cambiare Rocchi, punto e basta. Siccome la gestione non ha funzionato, i risultati sono insoddisfacenti e quindi si cambia l’allenatore. Rocchi svolge un servizio e se tu azienda calcio ti rendi conto che non funziona si cambia servizio”.

Sulle espulsioni di Napoli, Lazio, Milan e Inter: "I grandi errori in questo campionato contro il Napoli sono quelli contro l’Atalanta e la Juve, a favore invece vedo solo il rigore contro il Genoa e c’è un macro-rigore. Poi c’è un dato che voglio sottolineare: negli ultimi 5 anni vedo Lazio e Milan che hanno oltre 20 espulsioni mentre c’è l’Inter che ha avuto 5 espulsioni negli ultimi 5 anni. Il fallo di Kalulu è uno sfondone dell’arbitro, non si tratta di malafede preciso”.

