Un controllo poco fluido. Lasciamo stare la decisione finale di dare il gol al Parma, non vogliamo discutere di questo, ma è proprio tutto il processo che lascia tantissimi dubbi. Piccinini fischia un fallo sul portiere, dove il contatto c'è è chiaro e si vede benissimo in ogni replay. Scelta di campo e il VAR non dovrebbe intervenire in quanto non ci sono evidenti e chiari errori. Quello che fa storcere più il naso è quanto accaduto durante il controllo dell'azione: la sala VAR, in particolare Pairetto hanno spinto fin dal primo minuto Piccinini a cambiare decisione. Questo non dovrebbe essere il ruolo del VAR, dev'essere l'arbitro a decidere, senza suggerimenti. Piccinini era in dubbio nonostante avesse visto i replay, avrebbe dovuto confermare la scelta sul campo. Così a cosa serve il controllo dell'arbitro? Tanto vale fare scegliere e decidere il VAR direttamente. Il direttore di gara continua a perdere importanza e controllo sulla partita, che non era il primo obiettivo del VAR.