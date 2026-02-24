Piccinini (mentre parla con i giocatori): "Ha fatto fallo su Maignan, se è sbagliato lo vado a vedere. Non lo può toccare in area di porta"

Sala Var (dopo aver verificato il fuorigioco che non c'è): "Per me è gol buono, secondo me è regolare. È completamente fermo. Digli che Troilo è sempre di schiena e non fa niente contro Maignan. (Ora rivolto a Piccinini, ndr) Ti faccio vedere che il calciatore del Parma è sempre fermo..."

Piccinini (al monitor): "Secondo me fa ostruzione, no?"

Sala Var: "Il 37 per me non fa fallo, ti faccio vedere per completezza tutto"

Piccinini: "Allora io ho fischiato fallo sul portiere. Lui evita una possibile parata e per te non c'è fallo quindi?"

Sala Var: "No, per me rimane sempre fermo"

Piccinini: "Invece Troilo?"

Sala Var: "Nulla"

Dopo aver visto sia video che dialogo, Tommasi ha voluto commentare prima il gol di Troilo dichiarando:«Piccinini da campo fischia il contatto Valenti-Maignan credendola ostruzione, ma Valenti non fa alcun movimento verso Maignan per ostruire, ha diritto a posizionarsi lì. L’OFR è corretta perché il fallo non c’è. Anche la situazione Troilo è corretta: ruba il tempo a Bartesaghi. Può ricordare la rete di De Ketelaere dell’anno scorso. Qui Bartesaghi manco salta, diverso sarebbe stato se si fosse appoggiato per togliergli il tempo, qui non succede. Fuorigioco geografico di Ondrejka? Non impatta sulla parata, è regolare. Giusto convalidare il gol».

L'ex arbitro si è poi spostato a parlare dello scontro tra Corvi e Loftus-Cheek: «Giusta la decisione di campo. E’ uno scontro di gioco fortuito. C’è il tentativo di Corvi di intervenire sul pallone, che però gli viene tolto dal compagno che lo respinge. La dinamica calcistica è quella di uno scontro fortuito. Dispiace per Loftus-Cheek, è uno scontro di gioco, è una situazione regolare».

Cio che è emerso tramite Open Var è che la decisione finale sul non fallo di Valenti viene 'presa' dagli altri due ufficiali di gara. Un fatto che lascia molti punti interrogativi, dato che dovrebbe essere l'arbitro presente in campo a prendere le decisioni più giuste.