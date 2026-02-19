Milan-Como, Calvarese: 'Giusto non ammonire Saelemaekers'

Continuano le polemiche arbitrali in questo campionato di Serie A. Male anche l'arbitro Mariani nella sua conduzione di Milan-Como 1-1. Un episodio che ha fatto molto discutere il possibile secondo cartellino giallo ai danni di Saelemaekers che Mariani ha deciso di non sventolare facendo infuriare Fabregas e tutto il Como. A parlare di questo episodio ci pensa l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese su 'Instagram'.