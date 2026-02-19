Milan-Como, Calvarese: 'Giusto non ammonire Saelemaekers'

Pianeta Milan
MILAN-COMO

Calvarese sicuro: “Fabregas da rosso. Saelemaekers? Giusto non estrarre una seconda ammonizione”

Milan-Como, i possibili rossi a Fabregas e Saelemaekers. A parlare di questi episodi ci pensa l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese su 'Instagram'. Ecco l'analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continuano le polemiche arbitrali in questo campionato di Serie A. Male anche l'arbitro Mariani nella sua conduzione di Milan-Como 1-1. Un episodio che ha fatto molto discutere il possibile secondo cartellino giallo ai danni di Saelemaekers che Mariani ha deciso di non sventolare facendo infuriare Fabregas e tutto il Como. A parlare di questo episodio ci pensa l'ex arbitro Gianpaolo Calvarese su 'Instagram'.

"Partiamo dall'episodio più difficile il possibile secondo giallo per Saelemaekers, per un fallo su Baturina nel finale. Secondo me Mariani, che è un arbitro di grande esperienza, fa bene a non estrarre una seconda ammonizione. Il secondo giallo deve essere certo al 100%. Siamo a 80 metri dalla porta, defilati, non c'è un'azione pericolosa".

Fabregas ha trattenuto Saeleamekers durante il secondo tempo. Per l'allenatore del Como neanche un giallo: "Sono d'accordo sulla spinta di Fabregas. Qui c'è poco spazio per l'interpretazione, siamo di fronte a un rosso chiaro", conclude Calvarese.

