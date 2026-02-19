Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN partite arbitri var Il paradosso di Milan-Como: Fabregas trattiene Saelemaekers: risultato? Rosso e squalifica per Allegri

MILAN-COMO

Il paradosso di Milan-Como: Fabregas trattiene Saelemaekers: risultato? Rosso e squalifica per Allegri

Milan-Como, Fabregas trattiene Saelemaekers: espulso Allegri. Gestione ...
Milan-Como, nel secondo tempo Fabregas trattiene Saelemaekers. Mariani non interviene, ma il rosso arriva per Allegri successivamente. La nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan non è riuscito a portare a casa tre punti importanti contro il Como: la squadra di Fabregas ha fermato quella di Allegri sull'1-1 a San Siro. Per il Diavolo uno stop importante visto che ora l'Inter dista 7 punti e non sarà facile rimontare. Un peccato, ma continua la striscia positiva in campionato che dura dalla seconda giornata di campionato. Purtroppo non fa discutere solo il campo: la gestione dell'arbitro Mariani è stata abbastanza porosa e discutibile (qui la moviola della partita). Gara spezzettata nella ripresa con poi solo 5 minuti di recupero nonostante quanto accaduto sulle panchine di Milan e Como.

Milan-Como, Fabregas-Saelemaekers-Allegri: un episodio paradossale

—  

Quanto è accaduto nella ripresa tra Saelemaekers e Fabregas non è certo bello. Il gesto dell'allenatore del Como è sbagliatissimo: non si toccano i giocatori avversari, specialmente per impedirgli di andare a difendere una ripartenza, è antisportivo. L'ha detto lo stesso Fabregas che si è scusato subito, apprezzabile. Ecco le sue parole: "Intanto voglio chiedere scusa. Oggi ho fatto una cosa antisportiva di cui non sono orgoglioso". L'esperto arbitrale di 'DAZN' Luca Marelli ha parlato dell'episodio così: "Si ha toccato Saeleamaekers, una spintarella. Niente di che. Non c'è tantissimo. Poi Allegri è stato ritrovato fuori dall'area tecnica a protestare. Mariani non poteva fare altro" (qui il video).

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Allegri dopo Milan-Como: "Fabregas? Ho difeso Saelemaekers". E sullo Scudetto non chiude le porte>>>

Ma quello che non va bene è la gestione dell'arbitro Mariani e della terna arbitrale. Possibile che il quarto uomo non abbia visto nulla? Fabregas avrebbe meritato quantomeno un giallo per il suo comportamento. Chi ci ha rimesso è il solo Allegri, reo di avere superato l'area tecnica per difendere un suo giocatore. Risultato espulsione e una giornata di squalifica. E Fabregas non era oltre la sua area tecnica? Perché non è stato espulso anche lui? Quale allenatore in Serie A non si fa trovare fuori dall'area tecnica durante una gara? Oltre al danno la beffa.

Leggi anche
Milan-Parma, arbitro Piccinini: i precedenti con le due squadre. Ecco chi c’è al VAR
Mariani bocciato: per il Corriere è da 4 in pagelle. Manca un rosso. La moviola di Milan-Como

© RIPRODUZIONE RISERVATA