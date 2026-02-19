Milan-Como, Fabregas trattiene Saelemaekers: espulso Allegri. Gestione ...

Il Milan non è riuscito a portare a casa tre punti importanti contro il Como: la squadra di Fabregas ha fermato quella di Allegri sull'1-1 a San Siro. Per il Diavolo uno stop importante visto che ora l'Inter dista 7 punti e non sarà facile rimontare. Un peccato, ma continua la striscia positiva in campionato che dura dalla seconda giornata di campionato. Purtroppo non fa discutere solo il campo: la gestione dell'arbitro Mariani è stata abbastanza porosa e discutibile ( qui la moviola della partita ). Gara spezzettata nella ripresa con poi solo 5 minuti di recupero nonostante quanto accaduto sulle panchine di Milan e Como .

Milan-Como, Fabregas-Saelemaekers-Allegri: un episodio paradossale

Quanto è accaduto nella ripresa tra Saelemaekers e Fabregas non è certo bello. Il gesto dell'allenatore del Como è sbagliatissimo: non si toccano i giocatori avversari, specialmente per impedirgli di andare a difendere una ripartenza, è antisportivo. L'ha detto lo stesso Fabregas che si è scusato subito, apprezzabile. Ecco le sue parole: "Intanto voglio chiedere scusa. Oggi ho fatto una cosa antisportiva di cui non sono orgoglioso". L'esperto arbitrale di 'DAZN' Luca Marelli ha parlato dell'episodio così: "Si ha toccato Saeleamaekers, una spintarella. Niente di che. Non c'è tantissimo. Poi Allegri è stato ritrovato fuori dall'area tecnica a protestare. Mariani non poteva fare altro" (qui il video).