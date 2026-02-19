Milan-Como, la moviola. Mariani da '4': manca un rosso a Saelemaekers

Continuano gli errori arbitrali in Serie A e non solo. 'Il Corriere dello Sport' ha bocciato nettamente la prestazione dell'arbitro Mariani in Milan-Como 1-1 dando un secco 4 alla direzione di gara a San Siro. Ecco la moviola del quotidiano.

Sul possibile rosso a Saelemaekers: "Manca appunto il secondo giallo per Saelemaekers: entra su Baturina in chiaro ritardo, in maniera molto dura, è lui il primo a sapere che l’ha fatta grossa. Mariani fra l’altro sbaglia il timing chiaro che ci sia stato un suggerimento". Su un possibile rigore per il Milan: "Contatto in area del Como fra Diego Carlos e Leao, per il metro usato ieri sera da Mariani corretto far giocare, ogni polemica viene spenta sul nascere dal fuorigioco in partenza di Pavlovic". Sul gol annullato al Como: "Annullato il gol di Vojvoda in campo, motivo, il fuorigioco dell’ex Torino al momento del passaggio di Baturina, oltre la linea fissata dal penultimo difendente rossonero, De Winter".