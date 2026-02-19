Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri con un obiettivo chiaro in testa per la squadra di Massimiliano Allegri: tornare in Champions League a partire dalla prossima stagione. Se l'obiettivo dovesse essere raggiunto, la dirigenza del Diavolo dovrà lavorare parecchio in estate per rinforzare e allungare la rosa, visto che in questa stagione il Milan non ha giocato le coppe europee. Tanti movimenti sono attesi in difesa. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA>>>