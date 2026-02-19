PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato, doppia occasione d’oro dal Real Madrid per il Milan: “Vicini a …”

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato, doppia occasione d’oro dal Real Madrid per il Milan: “Vicini a …”

Calciomercato Milan, con il ritorno in Champions League servono rinforzi in difesa. Occhio alla doppia occasione d'oro dal Real Madrid. Ecco di chi si tratta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, l'esperto è sicuro: 'Vicini a lasciare il Real Madrid'. Che occasione di calciomercato

Calciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri con un obiettivo chiaro in testa per la squadra di Massimiliano Allegri: tornare in Champions League a partire dalla prossima stagione. Se l'obiettivo dovesse essere raggiunto, la dirigenza del Diavolo dovrà lavorare parecchio in estate per rinforzare e allungare la rosa, visto che in questa stagione il Milan non ha giocato le coppe europee. Tanti movimenti sono attesi in difesa. Ecco le ultime novità. PROSSIMA SCHEDA>>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA