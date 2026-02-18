In testa su tutti c'è il Verona a quota 27 rossi, subito dietro la Lazio (26). Al terzo posto a parimerito Bologna e Milan a quota 21. Poi Udinese (20), Empoli (18) e Roma (17). 16 cartellini rossi totali per Lecce e Sassuolo, mentre si 'fermano' a 15 Juventus e Fiorentina. A 12 Monza, Salernitana e Cagliari. 11 per il Venezia, mentre 10 cartellini rossi per 4 squadre: Como, Parma, Napoli e Spezia. 9 per Genoa e Atalanta, 8 per il Torino, 7 per la Sampdoria. Chiude la Cremonese a quota 4 davanti ai cartellini rossi presi dall'Inter che sono 'solamente' 5 in totale. 16 di discrepanza con quelli del Milan.