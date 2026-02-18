Pianeta Milan
Milan, quanti cartellini rossi dal 2021 in Serie A! E la differenza con l’Inter è siderale

Cartellini rossi, differenze molto importanti in Serie A tra le varie squadre dal 2021-22 ad oggi. Ecco i dati del Milan e dell'Inter in particolare
Emiliano Guadagnoli
L'ultimo rosso subito dal Milan in Serie A è quello di Rabiot contro il Pisa di pochi giorni per somma di ammonizioni. Per il Diavolo un'assenza molto pesante contro il Como, visto che il francese fu decisivo nella sfida del girone d'andata con una doppietta d'autore. Andando a controllare le statistiche è molto interessante vedere le differenze dei cartellini rossi ricevuti in campionato a partire dal 2021-22 fino ad oggi (dati dal sito statmuse.com).

In testa su tutti c'è il Verona a quota 27 rossi, subito dietro la Lazio (26). Al terzo posto a parimerito Bologna e Milan a quota 21. Poi Udinese (20), Empoli (18) e Roma (17). 16 cartellini rossi totali per Lecce e Sassuolo, mentre si 'fermano' a 15 Juventus e Fiorentina. A 12 Monza, Salernitana e Cagliari. 11 per il Venezia, mentre 10 cartellini rossi per 4 squadre: Como, Parma, Napoli e Spezia. 9 per Genoa e Atalanta, 8 per il Torino, 7 per la Sampdoria. Chiude la Cremonese a quota 4 davanti ai cartellini rossi presi dall'Inter che sono 'solamente' 5 in totale. 16 di discrepanza con quelli del Milan.

