Milan-Como, problemi per Loftus-Cheek: in attacco gioca Nkunku

Milan-Como, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe fare a meno di Loftus-Cheek per la gara di questa sera. Le ultime novità da Gianlucadimarzio.com
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Milan-Como, partita veramente molto importante per la squadra di Massimiliano Allegri. Servono tre punti per tenere vivo il sogno Scudetto e allungare sulle altre squadra in corsa per la qualificazione alla Champions League. Secondo il sito Gianlcuadimarzio.com davanti a Maignan pronto De Winter al centro della difesa, poi Tomori e Pavlovic braccetti. Sulla fascia a destra resta Athekame nonostante Saelemaekers sia a disposizione, mentre Bartesaghi confermato a sinistra. A centrocampo spazio al terzetto titolare con Modric, Jashari e Ricci. In attacco spazio per Leao e Nkunku: qualche problema fisico infatti per Loftus-Cheek. Ecco le probabili formazioni di Milan-Como.

Milan-Como, probabili formazioni

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Athekame, Jashari, Modric, Ricci, Bartesaghi; Leao, Nkunku. A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani,  46 Gabbia, 27 Odogu, 2 Estupinan, 56 Saelemaekers, 19 Fofana, 11 Pulisic, 9 Fullkrug. Allenatore: Massimiliano Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; J. Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: 21 Tornqvist, 22 Vigorito,  34 Carlos, 18 Moreno, 31 Vojvoda, 77 Van der Brempt, 6 Caqueret, 8 Sergi Roberto, 19 Kuhn, 42 Addai. Allenatore: Cesc Fabregas.

