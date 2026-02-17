Pianeta Milan
Probabili formazioni Milan-Como: tutti i dubbi di Allegri. Rabiot out, ma torna Leao dal 1′

Milan-Como, le probabili formazioni: Allegri ha un dubbio per reparto. Ma gioca Leao
Ecco, secondo i quotidiani sportivi questa mattina in edicola, le probabili formazioni di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domani alle ore 20:45 a 'San Siro': qualche ballottaggio per Massimiliano Allegri
Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 e i quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno ipotizzato le probabili formazioni dei rossoneri di Massimiliano Allegri e dei lariani di Cesc Fàbregas per la partita.

Milan-Como, le probabili formazioni di 'San Siro'

Qui Milan - Allegri recupera Alexis Saelemaekers, che entra dunque in ballottaggio con Zachary Athekame per il ruolo di esterno destro del suo 3-5-2. In difesa, spinge per una maglia Koni De Winter: uno tra Fikayo Tomori e Strahinja Pavlović potrebbe lasciargli il posto. A centrocampo, squalificato Adrien Rabiot, è ballottaggio tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek per una maglia da titolare. In attacco, tornerà titolare Rafael Leão. Al suo fianco, presumibilmente, Christopher Nkunku ma non si escludono sorprese.

Qui Como - Fàbregas dovrà fare a meno dello squalificato Álvaro Morata, ex della partita e ha un dubbio sulla trequarti: a destra, infatti, potrebbe scendere in campo Mërgim Vojvoda nel caso in cui il tecnico spagnolo volesse giocare leggermente più coperto oppure Jesús Rodríguez qualora, invece, gli ospiti volessero impostare una partita offensiva sin da subito. Vediamo, dunque, qui di seguito le probabili formazioni di Milan-Como a 'San Siro'!

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Estupiñán, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; J. Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Vojvoda, Van der Brempt, Diego Carlos, Moreno, Caqueret, Lahdo, Sergi Roberto, Addai, Kühn. Allenatore: Fàbregas.

