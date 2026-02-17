Qui Como - Fàbregas dovrà fare a meno dello squalificato Álvaro Morata, ex della partita e ha un dubbio sulla trequarti: a destra, infatti, potrebbe scendere in campo Mërgim Vojvoda nel caso in cui il tecnico spagnolo volesse giocare leggermente più coperto oppure Jesús Rodríguez qualora, invece, gli ospiti volessero impostare una partita offensiva sin da subito. Vediamo, dunque, qui di seguito le probabili formazioni di Milan-Como a 'San Siro'!
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Ricci, Bartesaghi; R. Leão, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Torriani, De Winter, Odogu, Saelemaekers, Jashari, Loftus-Cheek, Estupiñán, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolčić, Kempf, Ramón, Valle; Perrone, Da Cunha; J. Rodríguez, Nico Paz, Baturina; Douvikas. A disposizione: Törnqvist, Vigorito, Vojvoda, Van der Brempt, Diego Carlos, Moreno, Caqueret, Lahdo, Sergi Roberto, Addai, Kühn. Allenatore: Fàbregas.
