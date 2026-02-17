Domani, mercoledì 18 febbraio, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 e i quotidiani sportivi in edicola questa mattina hanno ipotizzato le probabili formazioni dei rossoneri di Massimiliano Allegri e dei lariani di Cesc Fàbregas per la partita.