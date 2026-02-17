Il Milan ha archiviato l'ultima sessione invernale di calciomercato con un solo acquisto per il tecnico Massimiliano Allegri. Dal West Ham è arrivato, subito, in prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro, l'attaccante tedesco Niclas Füllkrug. Una spesa esigua: il Diavolo, da qui fino al 30 giugno, verserà soltanto quanto restava di stipendio (1,3 milioni di euro) al bomber classe 1993 per chiudere questa annata. Poi, per l'anno venturo, si vedrà: il Milan potrebbe riscattare il centravanti ex Borussia Dortmund e Werder Brema, facendogli sottoscrivere un accordo triennale (scadenza 30 giugno 2029) oppure rispedirlo a Londra. Staremo a vedere. PROSSIMA SCHEDA
Calciomercato, il Milan lancia la sfida per il giovane talento della Bundesliga
Il Milan è molto attento a tutte le occasioni che il calciomercato - italiano e internazionale - propone ed è entrato in concorrenza con altri due club italiani (ma non soltanto) per un giovane dal futuro roseo e assicurato. Ecco le ultime news
