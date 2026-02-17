Milan-Como, probabili formazioni: torna Saelemaekers. Dubbio in attacco

Archiviato il successo di Pisa, per il Diavolo è di nuovo tempo di scendere in campo. Domani, allo stadio 'San Siro' di Milano, si giocherà la sfida tra il Milan di Massimiliano Allegri e il Como di Cesc Fabregas. Per i rossoneri, i tre punti sono fondamentali per consolidare la zona Champions a +10 dalla quinta e per tornare a 5 punti di distanza dall'Inter capolista. Il Como, invece, vuole riscattare il brutto k.o. casalingo con la Fiorentina e registrare la quarta vittoria consecutiva in trasferta. Vediamo, dunque, le probabili formazioni dei due tecnici alla vigilia del recupero della 24^ giornata di Serie A.