Como, Fabregas avverte: 'Col Milan dobbiamo fare le cose giuste'

Milan-Como, parla Fabregas: “Giocare bene non vuol dire sempre vincere. Dobbiamo fare le cose giuste”

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera col Milan. Ecco alcune delle sue dichiarazioni
Dopo Massimiliano Allegri, ecco Cesc Fabregas. Alla vigilia della sfida tra Milan e Como, recupero della 24^ giornata di Serie A Enilive, l’allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa per introdurre il match di domani sera contro la squadra guidata da Massimiliano Allegri. Ecco alcuni passaggi delle sue parole.

"Giocare bene non vuol dire sempre vincere, altrimenti il calcio verrebbe spiegato in una maniera diversa. Dobbiamo fare le cose giuste, cercare di fare le cose bene. Noi siamo una squadra e una società molto giovane, poi il percorso è quello. Non siamo pronti per andare a vincere lo Scudetto. So che abbiamo fatto bene, la classifica, la classifica...però per come conosco il calcio, dove io ad esempio dovevo sempre vincere con la migliore squadra e il miglior allenatore è così. Per noi il percorso non è sempre lineare, ma ti fa crescere. Ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva. La strada è lunga e bella. Succeda quel che succeda. Quando si perde o quando si vince il mio messaggio è sempre lo stesso".

"Questo non si può decidere, chi fa o meno gol. Ti devi adattare. Continuerà a succedere. Non andiamo contro la superficialità del pensiero che una partita somiglia a quella dell'anno scorso. Per quello che stiamo facendo al Como vorrei qualcosa di diverso. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia, lo dico dal primo giorno. L'altro giorno la Fiorentina è arrivata tre volte in porta, due gol. Non siamo stati bravi a concretizzare con Cagliari, Genoa, l'Atalanta... non abbiamo fenomeni o giocatori che fanno la differenza. Alcune volte quello che fai diventa oro, altre no. Il Como vuole sempre proporre, sempre accelerare. Non abbiamo Lamine Yamal o Lewandowski, ma vogliamo crescere. Continuare, che ogni anno ci sia una crescita importante. Che tra 2-3 anni saremo maturi e consapevoli di quello che vogliamo fare".

