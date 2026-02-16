Pianeta Milan
Inter-Juve, La Penna sotto attacco: presentata denuncia alla polizia postale

Insulti e minacce dopo Inter-Juve: La Penna denuncia alla polizia postale
Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus, ha sporto denuncia alla polizia postale dopo le minacce ricevute sui social per l'errore sull'episodio Bastoni-Kalulu
Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'arbitro La Penna ha sporto denuncia alla polizia postale per le minacce ricevute sul web. Dopo il grave errore commesso in Inter-Juventus, i social si stanno riempiendo di insulti, minacce di morte e frasi vergognose nei confronti dell'arbitro. Il fischietto della sezione di Roma, preoccupato prima di tutto per l'incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, ha deciso di procedere per vie legali.

Inter-Juve, La Penna sporge denuncia

È il 42' minuto di Inter-Juventus, quando Bastoni simula clamorosamente su un intervento di Kalulu, traendo in inganno il direttore di gara e portando al secondo giallo per il difensore bianconero. Il centrale nerazzurro era già ammonito e la simulazione, se fosse stata vista, avrebbe portato all'espulsione. Un vuoto di protocollo non permette al Var di intervenire, una lacuna inconcepibile nel 2026, otto anni dopo l'introduzione di questa tecnologia.

La Penna ha sbagliato sul campo e il Var non ha potuto aiutarlo. Una svista grave, che inevitabilmente condizionerà il campionato, ma che non giustifica atteggiamenti inaccettabili che non hanno nulla a che vedere con i valori dello sport. Episodi del genere sono da condannare a prescindere dai colori e dalla fede calcistica.

