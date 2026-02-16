Insulti e minacce dopo Inter-Juve: La Penna denuncia alla polizia postale

Federico La Penna, arbitro di Inter-Juventus, ha sporto denuncia alla polizia postale dopo le minacce ricevute sui social per l'errore sull'episodio Bastoni-Kalulu
Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'arbitro La Penna ha sporto denuncia alla polizia postale per le minacce ricevute sul web. Dopo il grave errore commesso in Inter-Juventus, i social si stanno riempiendo di insulti, minacce di morte e frasi vergognose nei confronti dell'arbitro. Il fischietto della sezione di Roma, preoccupato prima di tutto per l'incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, ha deciso di procedere per vie legali.
Inter-Juve, La Penna sporge denuncia
—
È il 42' minuto di Inter-Juventus, quando Bastoni simula clamorosamente su un intervento di Kalulu, traendo in inganno il direttore di gara e portando al secondo giallo per il difensore bianconero. Il centrale nerazzurro era già ammonito e la simulazione, se fosse stata vista, avrebbe portato all'espulsione. Un vuoto di protocollo non permette al Var di intervenire, una lacuna inconcepibile nel 2026, otto anni dopo l'introduzione di questa tecnologia.