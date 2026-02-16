Insulti e minacce dopo Inter-Juve: La Penna denuncia alla polizia postale

Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'arbitro La Penna ha sporto denuncia alla polizia postale per le minacce ricevute sul web. Dopo il grave errore commesso in Inter-Juventus, i social si stanno riempiendo di insulti, minacce di morte e frasi vergognose nei confronti dell'arbitro. Il fischietto della sezione di Roma, preoccupato prima di tutto per l'incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, ha deciso di procedere per vie legali.