Inter-Juventus, furia Spalletti. Chiellini: 'Inaccettabile. Qualcuno ...'

Spalletti insieme a Comolli attaccano direttamente La Penna: "Ha rovinato la partita!". Fanno poi eco le parole di Chiellini: "Non esiste, certe cose non esistono!". Furia che ha portato Spalletti a non parlare dopo la partita. Chi ha parlato è stato lo stesso Chiellini. Ecco quanto detto a Sky: "Non si può parlare di calcio, dopo quello che è successo oggi diventa difficile. È successo qualcosa di inaccettabile, per l'ennesima volta in questa stagione. Da domani probabilmente si cambierà il VAR ma non è accettabile un errore così, non è accettabile rovinare una partita del genere. Siamo stati propositivi ma non si può continuare così, succede a tutte le squadre. Non so se gli arbitri non sono allenati bene, se non sono all'altezza, ma non si può prendere decisioni con questa leggerezza. Non si può parlare di calcio stasera".