Moviola Inter-Juventus, Calvarese: “Rosso inesistente per Kalulu. E sul rigore …”

L'ex arbitro Giampaolo Calvarese si è occupato della moviola di Inter-Juventus: errore clamoroso di La Penna sul rosso dato a Kalulu. L'analisi da 'Tuttosport'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Anche l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato del grossolano errore di La Penna durante Inter-Juventus 3-2, fortemente condizionata dal rosso inesistente sventolato a fine primo tempo a Pierre Kalulu. Ecco la moviola di Calvarese per 'Tuttosport': "Parliamo ovviamente del secondo cartellino giallo, inesistente, per Pierre Kalulu: il fallo su Bastoni non c’è. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga". Calvarese giustamente ricorcda che: "Al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi. Un errore grave dell’arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito".

Moviola Inter-Juventus: rosso inventato ai danni di Kalulu

Calvarese aggiunge: "Manca un giallo invece per lo stesso Barella, che protesta vistosamente, anche con un gesto del braccio, dopo un fallo su Cambiaso; lo stesso centrocampista riceverà poi il giallo nella ripresa per un fallo su Locatelli". Si chiude infine con il rigore richiesto dalla Juventus per un contatto tra Carlos Augusto e McKennie. Il parere di Calvarese: "Il brasiliano mette il piede per coprire il tiro, McKennie scarica e c’è il contatto, non sembra ci siano gli estremi per il penalty".

