Calvarese aggiunge: "Manca un giallo invece per lo stesso Barella, che protesta vistosamente, anche con un gesto del braccio, dopo un fallo su Cambiaso; lo stesso centrocampista riceverà poi il giallo nella ripresa per un fallo su Locatelli". Si chiude infine con il rigore richiesto dalla Juventus per un contatto tra Carlos Augusto e McKennie. Il parere di Calvarese: "Il brasiliano mette il piede per coprire il tiro, McKennie scarica e c’è il contatto, non sembra ci siano gli estremi per il penalty".
