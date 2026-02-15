Anche l'ex arbitro Giampaolo Calvarese ha parlato del grossolano errore di La Penna durante Inter-Juventus 3-2, fortemente condizionata dal rosso inesistente sventolato a fine primo tempo a Pierre Kalulu. Ecco la moviola di Calvarese per 'Tuttosport': "Parliamo ovviamente del secondo cartellino giallo, inesistente, per Pierre Kalulu: il fallo su Bastoni non c’è. Nessun contatto basso, forse una lievissima pizzicata della maglia, che però non si allarga". Calvarese giustamente ricorcda che: "Al momento la tecnologia non può intervenire in questi casi. Un errore grave dell’arbitro, anche perché sarebbe stato il secondo giallo per Bastoni, che era già ammonito".