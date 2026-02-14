Moviola Pisa-Milan 1-2

"Al 16’ del primo tempo corretto il primo giallo del match per Touré (fallo su Pavlovic). La prima occasione da gol è per il Pisa: Stojilkovic si presenta davanti a Maignan e gli tira addosso ma era partito in posizione irregolare anche se il fuorigioco non viene rilevato". Spazio poi al gol annullato a Rabiot: "Nella ripresa, al 2’ annullato un gol a Rabiot per un precedente fallo di mano di Fullkrug". Nessun dubbio sul rigore ai danni di Pavlovic: "Al 9’, netto il rigore per il Milan: Loyola stende da dietro Pavlovic". Rosso a Rabiot: "Al 47’, espulso Rabiot per doppio giallo (fallo su Piccinini e protesta)".