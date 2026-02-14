Moviola Pisa-Milan, dubbi sul gol annullato al Milan e sul rosso ai danni di Adrien Rabiot. Fabbri viene promosso da 'La Gazzetta dello Sport'. Ecco l'analisi
Il Milan vince ancora e lo fa in trasferta contro il Pisa. Gara difficile per i rossoneri che non brillano, ma basta la giocata di Modric sul finale per ripassare il Pisa nel secondo tempo. Com'è andato l'arbitro Michael Fabbri? Ecco la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'.
Moviola Pisa-Milan 1-2
"Al 16’ del primo tempo corretto il primo giallo del match per Touré (fallo su Pavlovic). La prima occasione da gol è per il Pisa: Stojilkovic si presenta davanti a Maignan e gli tira addosso ma era partito in posizione irregolare anche se il fuorigioco non viene rilevato". Spazio poi al gol annullato a Rabiot: "Nella ripresa, al 2’ annullato un gol a Rabiot per un precedente fallo di mano di Fullkrug". Nessun dubbio sul rigore ai danni di Pavlovic: "Al 9’, netto il rigore per il Milan: Loyola stende da dietro Pavlovic". Rosso a Rabiot: "Al 47’, espulso Rabiot per doppio giallo (fallo su Piccinini e protesta)".