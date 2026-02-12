L'arbitro Fabbri sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Matteo Passeri. Il quarto uomo del match tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Marco Piccinini. Infine, al V.A.R., per Pisa-Milan, designato Gianluca Aureliano, che sarà assistito nel suo compito da Marco Serra.