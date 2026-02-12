Michael Fabbri, classe 1983, della Sezione A.I.A. di Ravenna, dirigerà venerdì 13 febbraio Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena'
Sarà Michael Fabbri, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, a dirigere Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma venerdì 13 febbraio 2026, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' di Pisa.
L'arbitro Fabbri sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Imperiale e Matteo Passeri. Il quarto uomo del match tra i nerazzurri di Oscar Hiljemark e i rossoneri di Massimiliano Allegri, invece, sarà Marco Piccinini. Infine, al V.A.R., per Pisa-Milan, designato Gianluca Aureliano, che sarà assistito nel suo compito da Marco Serra.