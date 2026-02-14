Inter-Juventus, errore clamoroso: Bastoni simula, l'arbitro espelle Kalulu

Come si vede nel video, l'ex Milan viene ammonito per la seconda volta per questo (non) contatto. Si vede chiaramente come il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni cerchi il contatto e appena nota arrivare il francese ammonito si lascia andare, ingannando in questo modo l'arbitro che non era vicinissimo.
Ora la partita per la Juventus si farà durissima, ma anche per il Milan, spettatore interessato al match, la rimonta Scudetto sarà più complicata.
