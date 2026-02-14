Inter-Juventus, errore clamoroso: Bastoni simula, l'arbitro espelle Kalulu

Pianeta Milan
Episodio clamoroso in Inter-Juventus che farà discutere. Bastoni simula, l'arbitro ci crede ed espelle Kalulu
Incredibile quanto successo a 'San Siro'. In questi minuti si sta giocando una delle classiche del calcio italiano, vale a dire il 'Derby d'Italia' tra l'Inter di Cristian Chivu e la Juventus di Luciano Spalletti. In questo momento il risultato è inchiodato sull'1-1, ma nel primo tempo è accaduto di tutto.

Prima il fortunato vantaggio dell'Inter con l'autogol di Cambiaso, che pochi minuti dopo si rifà pareggiando e sfruttando la doppia disattenzione della difesa nerazzurra. Ma la cosa che farà molto discutere è avvenuta dopo. L'episodio riguarda il difensore bianconero Pierre Kalulu, espulso per doppio cartellino giallo prima dell'intervallo. Se sulla prima ammonizione c'è poco da dire, evidente il contatto in ritardo su Barella, sul secondo le polemiche saranno tante nei prossimi giorni.

Come si vede nel video, l'ex Milan viene ammonito per la seconda volta per questo (non) contatto. Si vede chiaramente come il difensore dell'Inter Alessandro Bastoni cerchi il contatto e appena nota arrivare il francese ammonito si lascia andare, ingannando in questo modo l'arbitro che non era vicinissimo.

Ora la partita per la Juventus si farà durissima, ma anche per il Milan, spettatore interessato al match, la rimonta Scudetto sarà più complicata.

