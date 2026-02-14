Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale
LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale
Oltre al rosso legato a Morata, durante il match di oggi sono stati espulsi anche Vanoli, allenatore della Fiorentina, ed un collaboratore tecnico di Cesc Fabregas. Si prospetta, perciò, una gara davvero scintillante a San Siro, con il Milan chiamato a conquistare assolutamente i 3 punti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA