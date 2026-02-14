Nella gara di oggi pomeriggio contro la fiorentina, il Como esce sconfitto: 2-1 e rosso per Morata, che salterà il match contro il Milan

Nella gara di oggi pomeriggio contro la fiorentina, il Como esce sconfitto: i lariani hanno perso per 2-1 al termine di una partita molto complessa. A Soli quattro giorni dal recupero della ventiquattresima giornata di campionato di Serie A 25-26, in programma mercoledì alle ore 20:45, la formazione di Cesc Fabregas dovrà fare a meno di una pedina molto importante.

Rosso a Morata: salterà il Milan

Dopo il vantaggio della formazione di Vanoli, grazie ai gol di Fagioli e Moise Kean su rigore, nella ripresa arriva l'autogol di Parisi, che ha accorciato le distanze. Le speranze legate ad una possibile rimonta, però, s'infrangono subito: Alvaro Morata viene espulso e, di conseguenza, non prenderà parte al match contro il Milan.