Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Inter-Juventus, Chivu: “Mazzata in caso di vittoria? No, la corsa per lo Scudetto è ancora lunga”

INTER

Inter-Juventus, Chivu: “Mazzata in caso di vittoria? No, la corsa per lo Scudetto è ancora lunga”

Inter-Juventus, Chivu: 'Sempre rispettato le rivali. Scudetto? È lunga...'
L'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha parlato della corsa Scudetto durante la conferenza stampa pre big match con la Juventus. Ecco le sue dichiarazioni
Redazione

Nella giornata di ieri, come di consueto, l'allenatore dell'Inter Cristian Chivu ha presentato in conferenza stampa la prossima gara di Serie A della sua squadra. E non è una partita a caso. Alle 20:45 di questa sera, i nerazzurri ospiteranno allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro la Juventus di Luciano Spalletti.

Conferenza pre Inter-Juventus, le parole di Christian Chivu

—  

Il Derby d'Italia si prepara ad essere una sfida caldissima e fondamentale per le due squadre e per il continuo del campionato. Ecco, di seguito, le parole di Chivu a proposito del match e dei risvolti che possono nascere dalla gara con i bianconeri.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Modric, questi sono i veri campioni: un lampo che risolve la partita al Milan>>>

"Ho grande rispetto per tutte le squadre, le rivali (Juventus e Milan, ndr) comprese. Il segreto è avere un buon bilanciamento: bisogna giocare allo stesso modo contro tutti, che siano Milan, Juve o Ascoli, sempre mantenendo il rispetto. Mazzata finale in caso di vittoria? Il campionato è lungo, una vittoria o sconfitta farebbero la differenza giusto a livello mentale. La corsa è ancora lunga".

Leggi anche
Pisa-Milan, Marelli sul primo giallo a Rabiot: “Fabbri avrebbe fatto meglio a lasciar...
Bazzani sulla lotta scudetto: “Il Milan deve pensare a qualificarsi in Champions, i...

© RIPRODUZIONE RISERVATA