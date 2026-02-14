Pisa-Milan, Modric da vero campione e Allegri lo sa: 'Certi giocatori ...'

Pisa-Milan 1-2, una vittoria molto importante dei rossoneri che riescono a portare a casa tre punti davvero molto significativi. Si perché in questo turno di Serie A ci saranno le sfide tra Inter e Juventus e tra Napoli e Roma. Il Milan, in ogni caso, guadagnerà punti che potrebbero rivelarsi decisivi. Per questo il gol nella ripresa di Luka Modric vale oro: un guizzo di un campione che ha deciso una gara cruciale per la stagione del Diavolo. Ecco le pagelle del centrocampista dai maggiori quotidiani sportivi italiani. PROSSIMA SCHEDA>>>