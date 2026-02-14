PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale

Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale

Alle ore 14:30 si è giocata Milan Futuro-Breno, partita valida per la 24^ giornata della Serie D 2025/26. Ecco le pagelle
Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0: Traorè decisivo. Sala 'tuttocampista'

Nel pomeriggio è andata in scena la partita tra Milan Futuro e Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 2025/26. I rossoneri di Massimo Oddo hanno vinto 1-0, in rete per i rossoneri Chaka Traorè su calcio di rigore. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA

