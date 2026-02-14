Pianeta Milan
A Como non hanno digerito la vittoria del Milan: spunta lo striscione contro Allegri

'Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri'. A Como lo striscione
Durante Como-Fiorentina, spunta uno striscione dei tifosi lariani contro Massimiliano Allegri. Si scaldano gli animi in vista del Milan
Circa un mese fa il Milan si imponeva 3-1 a Como al termine di una gara tutt'altro che semplice per i rossoneri. Nel primo tempo, infatti, i lariani avevano messo in difficoltà i rossoneri, trovando però sulla loro strada un monumentale Mike Maignan, decisivo con una serie di interventi prodigiosi che hanno tenuto in gara i compagni. Nel giro di 45 minuti, il Diavolo ha poi ribaltato il match con il gol su rigore di Nkunku e la strepitosa doppietta di Adrien Rabiot.

Come noto, nel post-partita e nei giorni successivi, complici le dichiarazioni dell'allenatore spagnolo, si è riaccesa la solita contrapposizione tra 'giochisti', schierati con Cesc Fabregas, e 'risultatisti', dalla parte di Massimiliano Allegri. Un dibattito che tornerà d'attualità tra pochi giorni, quando a 'San Siro' si disputerà il recupero del match di ritorno, in programma mercoledì 18 febbraio alle ore 20:45.

Tra i tifosi del Como l'atmosfera in vista della gara è già calda. Oggi, durante la sconfitta casalinga dei lariani con la Fiorentina, le telecamere di 'DAZN' hanno pescato uno striscione esposto dai tifosi di casa che riaccende la rivalità ideologica nonostante i tentativi di distensione da parte dei due allenatori. Lo striscione recita: "Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri". A quanto pare mercoledì la partita sarà particolarmente sentita sponda Como. In palio non solo i tre punti pesantissimi per le due squadre, ma anche due idee filosofiche che difficilmente convivono.

