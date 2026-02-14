'Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri'. A Como lo striscione

LEGGI ANCHE: Pagelle Milan Futuro-Breno 1-0, ottima partita dei rossoneri: Sala giocatore totale, Chaka Traorè glaciale
Tra i tifosi del Como l'atmosfera in vista della gara è già calda. Oggi, durante la sconfitta casalinga dei lariani con la Fiorentina, le telecamere di 'DAZN' hanno pescato uno striscione esposto dai tifosi di casa che riaccende la rivalità ideologica nonostante i tentativi di distensione da parte dei due allenatori. Lo striscione recita: "Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri". A quanto pare mercoledì la partita sarà particolarmente sentita sponda Como. In palio non solo i tre punti pesantissimi per le due squadre, ma anche due idee filosofiche che difficilmente convivono.
