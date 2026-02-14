'Meglio 1 giorno da Fabregas che 100 da Allegri'. A Como lo striscione

Circa un mese fa il Milan si imponeva 3-1 a Como al termine di una gara tutt'altro che semplice per i rossoneri. Nel primo tempo, infatti, i lariani avevano messo in difficoltà i rossoneri, trovando però sulla loro strada un monumentale Mike Maignan, decisivo con una serie di interventi prodigiosi che hanno tenuto in gara i compagni. Nel giro di 45 minuti, il Diavolo ha poi ribaltato il match con il gol su rigore di Nkunku e la strepitosa doppietta di Adrien Rabiot.