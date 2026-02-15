Inter-Juventus, rosso a Kalulu. Rocchi: 'La Penna sbaglia, ma cercano ...'

Pianeta Milan
Rosso a Kalulu, Rocchi: “La Penna ha sbagliato, ma simulazione evidente. Cercano di fregarci”

Il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi ha ammesso l'errore di La Penna sul rosso inventato durante Inter-Juventus. Ecco quanto dichiarato all'ANSA
"Siamo molto dispiaciuti dell'episodio". Il designatore arbitrale della Serie A Gianluca Rocchi ha parlato all'ANSA dopo Inter-Juventus 3-2, partita fortemente influenzata dall'errore di La Penna che ha espulso Kalulu per un fallo inesistente. In tutto questo manca il secondo giallo a Bastoni per l'evidente simulazione del difensore nerazzurro. Proprio su questo Rocchi ha sottolineato di come la simulazione sia stata chiara, ma che è l'ultima di una lunga serie in campionato. "Cercano in tutti modi di fregarci", fa notare Rocchi.

Rocchi parla di un arbitro La Penna 'mortificato' per il chiaro errore e sottolinea di come sia dispiaciuto per non avere potuto utilizzare il VAR per correggerlo. Ricordiamo infatti che il VAR può intervenire sui cartellini rossi, ma solo se diretti o per un cambio di cartellino da giallo a rosso diretto (o viceversa ovviamente). In caso di doppio giallo il VAR non può fare nulla. Lo scorso anno capitò al Milan durante la gara contro l'Empoli: Tomori espulso per due gialli, con il secondo influenzato da un possibile fuorigioco dei toscani.

