Inter-Juventus, rosso a Kalulu. Rocchi: 'La Penna sbaglia, ma cercano ...'

Rocchi parla di un arbitro La Penna 'mortificato' per il chiaro errore e sottolinea di come sia dispiaciuto per non avere potuto utilizzare il VAR per correggerlo. Ricordiamo infatti che il VAR può intervenire sui cartellini rossi, ma solo se diretti o per un cambio di cartellino da giallo a rosso diretto (o viceversa ovviamente). In caso di doppio giallo il VAR non può fare nulla. Lo scorso anno capitò al Milan durante la gara contro l'Empoli: Tomori espulso per due gialli, con il secondo influenzato da un possibile fuorigioco dei toscani.
