Inter-Juventus, Ambrosini sulla simulazione di Bastoni: 'Brutta figura'

Ambrosini senza peli sulla lingua: “Bastoni ha fatto una brutta figura, non c’è niente da dire”

Inter-Juventus 3-2, la simulazione di Alessandro Bastoni è al centro delle discussioni del post partita. Ecco il parere di Massimo Ambrosini da DAZN
"C'è poco da dire, poco da aggiungere Bastoni ha fatto una brutta figura, non c'è niente da dire". L'ex centrocampista del Milan Massimo Ambrosini ha commentato così su DAZN la simulazione di Bastoni che ha indotto l'arbitro La Penna a espellere Kalulu durante il primo tempo di Inter-Juventus.

L'ex capitano rossonero continua: "Se vogliamo anche escludere la possibilità che un giocatore si possa rendere conto di aver commesso un errore, quindi escludere anche la possibilità che si accusi, si discolpi l'avversario che è stato punito ingiustamente, però non capisco perché questo non possa essere preso in considerazione anche come ipotesi. A me può essere capitato di aver indotto l'arbitro a commettere errori, io ero uno che qualche volta amplificava dei contatti, però da qui ad avere quella reazione, è stato secondo me eccessivo. Alessandro è bravissimo, penso sia il primo a rendersi conto che l'esultanza è qualcosa di eccessivo che non rende onore allo sport" (parole riprese da 'Tuttomercatoweb').

