Inter-Juventus, Ambrosini sulla simulazione di Bastoni: 'Brutta figura'

L'ex capitano rossonero continua: "Se vogliamo anche escludere la possibilità che un giocatore si possa rendere conto di aver commesso un errore, quindi escludere anche la possibilità che si accusi, si discolpi l'avversario che è stato punito ingiustamente, però non capisco perché questo non possa essere preso in considerazione anche come ipotesi. A me può essere capitato di aver indotto l'arbitro a commettere errori, io ero uno che qualche volta amplificava dei contatti, però da qui ad avere quella reazione, è stato secondo me eccessivo. Alessandro è bravissimo, penso sia il primo a rendersi conto che l'esultanza è qualcosa di eccessivo che non rende onore allo sport" (parole riprese da 'Tuttomercatoweb').