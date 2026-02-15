Inter-Juventus, rosso inventato a Kalulu, ma Chivu: 'C'è il tocco. Doveva ...'

Inter-Juventus, erroraccio su Kalulu. Chivu va controcorrente

Dopo la vittoria della sua Inter l'allenatore Cristian Chivu ha parlato dell'episodio chiave della gara in questo modo a Sky: "Per me è un tocco leggero, ma è un tocco. Bisogna dirlo, bisogna ammetterlo. Io quando ho subito errori così in Champions, ho sempre detto che non bisogna mettere l'arbitro in condizione di decidere... Il tocco è il tocco, anche se leggero perché questo bisogna ammetterlo. Il mio giocatore sente la mano perché lo ha anticipato, la decisione dell'arbitro è stata un secondo giallo su un giocatore di esperienza come lui che bisogna che le mani in certe circostanze le tenga a casa...". Il tocco a cui fa riferimento Chivu è una mano di Kalulu che sfiora le braccia di Bastoni senza ostacolarlo in nessun modo. La simulazione del difensore dell'Inter resta chiara.