Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Guardalben: “Se sono mai stato vicino ad una big? Mi voleva il Milan di Ancelotti”

INTERVISTE

Guardalben: “Se sono mai stato vicino ad una big? Mi voleva il Milan di Ancelotti”

Guardalben: 'Se sono mai stato vicino ad una big? Mi voleva il Milan di Ancelotti'
Matteo Guardalben, ex portiere del Verona, ha raccontato alla Gazzetta quella volta in cui il Milan di Ancelotti lo cercò
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Matteo Guardalben, ex portiere di Verona, Parma e Palermo, è stato intervistato dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport' alla quale ha raccontato di essere stato cercato in passato anche dal Milan di Carlo Ancelotti. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, senti Guardalben

—  

"Se sono mai stato vicino ad un big? Il Milan. Mi chiamò Vecchi, il preparatore di Ancelotti, conosciuto ai tempi di Parma. Ero in autogrill. Mi confessò che non si fidavano di Dida, ma ero a Piacenza e volevo fare il titolare. Gli dissi di no. Se mi sono pentito? Mah... ormai chi se ne frega"

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, le polemiche di Rabiot post Pisa. Il Como perde un titolare per mercoledì. Sfuma Goretzka?

L'ex portiere ha parlato poi anche dei suoi ex allenatori, da Malesani a... : "Sanguigno, veronese come me. Quando vincemmo la Supercoppa contro il Milan tirò l’acqua ai milanisti davanti alla panchina. Lui, Sacchi, Ancelotti e Novellino sono i migliori allenatori avuti. Ma a Walter, avuto a Piacenza, non feci un’ottima impressione. In allenamento facevo schifo, contava solo la partita. E lui all'inizio era preoccupato...".

Leggi anche
Como, Fabregas duro: “Rosso a Morata? Chi non può vivere con la provocazione faccia un...
Rosetti (direttore arbitri Uefa): “Var? Preferiamo intervenire meno a video e lasciare la...

© RIPRODUZIONE RISERVATA