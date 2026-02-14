Fabregas: 'Morata? Se non vivi con la provocazione fai un altro sport'

L'allenatore del Como Cesc Fabregas ha parlato dell'espulsione di Alvaro Morata ai microfoni di 'DAZN'. Ecco le sue parole
Giornata da dimenticare per il Como. Oggi due brutte notizie per i lariani. La prima, la peggiore, è la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. La seconda è il cartellino rosso che l'arbitro ha estratto nei confronti di Alvaro Morata, che gli costerà la presenza a 'San Siro' per il recupero della 24^ giornata contro il Milan. L'ex rossonero è stato ammonito due volte nel giro di pochi minuti. In particolare, la seconda è arrivata dopo una provocazione a cui l'attaccante spagnolo non ha saputo rispondere se non con uno scontro fisico.
Como, le parole di Fabregas sul rosso a Morata
Al termine della gara, l'allenatore dei lariani Cesc Fabregas ha parlato dell'episodio di Morata ai microfoni di 'DAZN'. Ecco, di seguito, le sue parole. "La provocazione fa parte del calcio, chi non può vivere con la provocazione faccia un altro sport. Da un giocatore di esperienza come lui mi aspetto molto di più. Non dobbiamo comunque trovare alibi e quello che fanno gli altri in campo non ci deve importare".