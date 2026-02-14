Fabregas: 'Morata? Se non vivi con la provocazione fai un altro sport'

Giornata da dimenticare per il Como. Oggi due brutte notizie per i lariani. La prima, la peggiore, è la sconfitta casalinga contro la Fiorentina. La seconda è il cartellino rosso che l'arbitro ha estratto nei confronti di Alvaro Morata, che gli costerà la presenza a 'San Siro' per il recupero della 24^ giornata contro il Milan. L'ex rossonero è stato ammonito due volte nel giro di pochi minuti. In particolare, la seconda è arrivata dopo una provocazione a cui l'attaccante spagnolo non ha saputo rispondere se non con uno scontro fisico.