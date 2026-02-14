Rosetti: 'Var? La Uefa preferisce lasciare la decisione sul campo'

Pianeta Milan
Rosetti (direttore arbitri Uefa): “Var? Preferiamo intervenire meno a video e lasciare la decisione sul campo”

L'attuale Presidente della Commissione Arbitri della Uefa Roberto Rosetti ha parlato alla stampa di Var, esprimendo la visione di Nyon. Ecco le sue dichiarazioni
Roberto Rosetti, attuale Presidente della Commissione Arbitri della Uefa, ha incontrato la stampa a margine del Congresso Uefa di Bruxelles e ha spiegato alcune visioni e idee condivise all'interno del massimo organo calcistico europeo. In particolare, l'ex arbitro italiano ha chiarito sul tema Var e sui principali punti su cui si basa l'arbitraggio europeo. Ecco le parole riprese da 'Gazzetta.it'.

Roberto Rosetti, le parole sul Var e non solo

"Forse abbiamo dimenticato tutti perché è nato. Il Var è nato per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. La Uefa preferisce intervenire meno a video e lasciare la decisione sul campo. Ci perderemo un rigore ogni tanto, però non si hanno quelli francamente inesistenti. Ne riparleremo con i designatori federali. Dobbiamo ritrovare i principi originari".

L'ex arbitro si è poi espresso su quelli che sono i capisaldi dell'arbitraggio: "Sono la protezione dei giocatori, prima di tutto; la lotta all'esagerazione dei contatti lievi; l'interpretazione del 'mani'; la lotta agli attacchi al portiere per impedirgli di giocare e, infine, l'importantissimo rapporto arbitro-capitano per spiegare le decisioni in campo. Serve uniformità in tutte le decisioni. Questa non c'è sulle nuove idee di fuorigioco, mentre sono ottimi i risultati riscontrati dall'introduzione degli 8 secondi per la palla in mano ai portieri".

