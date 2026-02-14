Rosetti: 'Var? La Uefa preferisce lasciare la decisione sul campo'

Roberto Rosetti , attuale Presidente della Commissione Arbitri della Uefa , ha incontrato la stampa a margine del Congresso Uefa di Bruxelles e ha spiegato alcune visioni e idee condivise all'interno del massimo organo calcistico europeo. In particolare, l'ex arbitro italiano ha chiarito sul tema Var e sui principali punti su cui si basa l'arbitraggio europeo. Ecco le parole riprese da 'Gazzetta.it'.

Roberto Rosetti, le parole sul Var e non solo

"Forse abbiamo dimenticato tutti perché è nato. Il Var è nato per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali, come il fuorigioco, lavora alla perfezione. Ma sulle interpretazioni il discorso è diverso. La Uefa preferisce intervenire meno a video e lasciare la decisione sul campo. Ci perderemo un rigore ogni tanto, però non si hanno quelli francamente inesistenti. Ne riparleremo con i designatori federali. Dobbiamo ritrovare i principi originari".