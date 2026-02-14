liano Allegri, post Pisa, ha voluto analizzare il match ai microfoni di Telelombardia...

Alessia Scataglini 14 febbraio 2026 (modifica il 14 febbraio 2026 | 16:06)

Nella serata di ieri, dopo la vittoria importante per 2-1 contro il Pisa di Oscar Hiljemark, arrivata grazie ai gol di Loftus-Cheek e Luka Modric, l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha voluto spendere alcune parole ai microfoni di Telelombardia. L'allenatore livornese ha analizzato il match, soffermandosi anche su alcuni singoli. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, Allegri post Pisa — "Sono punti importanti per allungare in classifica. E' una vittoria in meno per raggiungere l'obiettivo finale".

Su Rabiot: "Ha bisogno di riposarsi e lo farà mercoledì"

Su Modric: "Ancora una volta ha mostrato che campione è, soprattutto a livello caratteriale. Ricci ha fatto un bell'inserimento. Tutta la squadra ha reagito bene, anche se in alcuni momenti bisogna fare meglio".

Sulle altre partite del week-end: "Non tifo per nessuno. Vedrò due belle partite come Inter-Juventus e Napoli-Roma".

Sul Como: "Stanno facendo una grande annata. Noi e loro abbiamo obiettivi diversi"