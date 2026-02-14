Il Milan vince contro il Pisa grazie alla rete di Modric nel secondo tempo, ma la prestazione dei rossoneri non ha del tutto convinto. Massimiliano Allegri ha parlato nel post partita di vari temi: "Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire più l'area", così l'allenatore rossonero in conferenza: "Queste partite sono pericolosissime. Bisogna prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice".