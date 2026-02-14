Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa: le parole del tecnico livornese...

Massimiliano Allegri , allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Il tecnico livornese ha voluto analizzare la partita, soffermandosi anche sul derby d'Italia di questa sera. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, parla Allegri

"Dovevamo riempire è più l'area nel primo tempo. Loftus-Cheek, con le sue qualità fisiche e tecniche, ha fatto un bel gol su un ottimo cross di Athekame. Nella ripresa sembravamo in controllo".