Milan, Allegri: “Vittoria importante, la squadra ha fatto una buona partita”

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa: le parole del tecnico livornese...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, è stato intervistato dai microfoni di SportMediaset dopo la vittoria per 2-1 contro il Pisa di Oscar Hiljemark. Il tecnico livornese ha voluto analizzare la partita, soffermandosi anche sul derby d'Italia di questa sera. Ecco, di seguito, le sue parole in merito:

Milan, parla Allegri

—  

"Dovevamo riempire è più l'area nel primo tempo. Loftus-Cheek, con le sue qualità fisiche e tecniche, ha fatto un bel gol su un ottimo cross di Athekame. Nella ripresa sembravamo in controllo".

Su Modric: "Nei grandi giocatori, oltre all'aspetto tecnico, c'è una questione anche di carattere, di volersi prendere le partite e raggiungere gli obiettivi. Comunque tutta la squadra ha fatto una buona partita, non era semplice dopo dieci giorni senza partite".

Su Leao e Pulisic: "Devono ritrovare una buona condizione, ma sono entrati bene".

Su Inter-Juventus: "Abbiamo fatto tre punti in più, ma ne mancano ancora tanti per arrivare tra le prime quattro. E' una vittoria importante".

Sulla gara contro il Como: "Contro il Pisa è uscito il carattere, ma dobbiamo migliorare la prestazione, lo sanno bene anche i ragazzi".

