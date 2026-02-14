Pisa-Milan, Sabatini: 'Tre passi indietro. Primo tempo inguardabile'

" Il Milan ride per Modric , sorride per il risultato ma è un sorriso a metà perché la vittoria di Pisa non è sicuramente entusiasmante ". Il giornalista Sandro Sabatini analizza così la vittoria del Milan sul campo del Pisa nel suo pezzo per Calciomercato.com: "Milan estremamente opaco, nel primo tempo praticamente quasi inguardabile, mentre nel secondo tempo era successo qualcosa di diverso".

Sabatini continua con la sua analisi: "Però solo e soltanto con una prodezza di Modric ben coadiuvato da Ricci è riuscito a ottenere una vittoria che lascia inalterata la classifica, ma dà comunque la sensazione che per il Milan non sia questa la situazione migliore. Rispetto alla partita di Bologna 3 passi indietro con in più un paio di situazioni da chiarire. La prima è che Rabiot è squalificato per una espulsione abbastanza incomprensibile per un giocatore della sua esperienza, la seconda è che Leao sembra ancora molto lontano da una condizione fisica e anche psicologica decente".