Pisa-Milan, Sabatini: 'Tre passi indietro. Primo tempo inguardabile'

Pisa-Milan, il giornalista Sandro Sabatini ha commentato la vittoria del club rossonero in casa della squadra toscana. Le sue parole riprese da Calciomercato.com
"Il Milan ride per Modric, sorride per il risultato ma è un sorriso a metà perché la vittoria di Pisa non è sicuramente entusiasmante". Il giornalista Sandro Sabatini analizza così la vittoria del Milan sul campo del Pisa nel suo pezzo per Calciomercato.com: "Milan estremamente opaco, nel primo tempo praticamente quasi inguardabile, mentre nel secondo tempo era successo qualcosa di diverso".

Sabatini continua con la sua analisi: "Però solo e soltanto con una prodezza di Modric ben coadiuvato da Ricci è riuscito a ottenere una vittoria che lascia inalterata la classifica, ma dà comunque la sensazione che per il Milan non sia questa la situazione migliore. Rispetto alla partita di Bologna 3 passi indietro con in più un paio di situazioni da chiarire. La prima è che Rabiot è squalificato per una espulsione abbastanza incomprensibile per un giocatore della sua esperienza, la seconda è che Leao sembra ancora molto lontano da una condizione fisica e anche psicologica decente".

