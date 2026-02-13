Pianeta Milan
Impallomeni: “Pisa-Milan? I rossoneri devono vincere archiviando la partita con 3 punti”

Stefano Impallomeni, giornalista sportivo, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Maracanà: le parole sul Milan
Alessia Scataglini
Stefano Impallomeni, giornalista sportivo ed ex calciatore della Roma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, durante il classico pomeriggio di TMW Radio. L'ex centrocampista italiano ha voluto parlare di Pisa-Milan, match che aprirà le danze alla 25esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Ma non è tutto. L'ex giallorosso, dopo aver speso alcune parole sui rossoneri di Allegri, si è spostato a parlare del derby d'Italia, match che interessa molto anche al Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan contro il Pisa stasera ad aprire le danze:

"Non so quanto porti un vantaggio stare fermi, ma il Milan deve vincere. Poi ha questo recupero insidioso col Como, ma questa deve archiviarla con tre punti".

Derby d'Italia che può dirci tanto:

"Non c'è niente di decisivo ora. Io oggi propendo per Spalletti, vedo una Juve che può fare una partita importante. Può vincere a San Siro".

