Stefano Impallomeni, giornalista sportivo ed ex calciatore della Roma, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, durante il classico pomeriggio di TMW Radio. L'ex centrocampista italiano ha voluto parlare di Pisa-Milan, match che aprirà le danze alla 25esima giornata di Serie A Enilive 2025-2026. Ma non è tutto. L'ex giallorosso, dopo aver speso alcune parole sui rossoneri di Allegri, si è spostato a parlare del derby d'Italia, match che interessa molto anche al Diavolo. Ecco, di seguito, le sue parole: