Pianeta Milan
Antenucci: “Il Milan può fare il filotto prima del derby. Sono gli unici che possono dare fastidio all’Inter”

Antenucci sicuro: 'Milan unica squadra che può dare fastidio all'Inter'
L'ex attaccante di Serie A Mirco Antenucci ha parlato ai microfoni di 'Maracanà' del Milan e della rincorsa Scudetto ai danni dell'Inter. Ecco le sue parole
Mirco Antenucci, ex calciatore di Torino e SPAL tra le altre, era ospite durante l'ultimo appuntamento con 'Maracanà', programma in onda su 'TMW Radio'. L'ex attaccante si è espresso sulle principali tematiche del calcio italiano. Con l'imminente inizio della 25^ giornata di Serie A, non poteva mancare un commento alla lotta Scudetto con Milan e Inter impegnate questo weekend contro Pisa e Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole.

'Maracanà', le parole di Antenucci sul Milan e la lotta Scudetto

Il Milan prima del derby può fare il filotto?

"Per me sì. E' l'unica che può dare fastidio a questa Inter, che sulla carta è la più forte. Il Milan può dare fastidio fino alla fine, perché ha un allenatore forte, è cresciuta da inizio campionato".

Inter-Juve, sfida tra i due migliori attacchi:

"Sono due squadre diverse, l'Inter ha un attacco forte e completo come non mai negli ultimi anni. Un giocatore soltanto a metà febbraio è a doppia cifra ed è un dato che fa riflettere. La Juve arriva al gol con tanti uomini, e i più pericolosi sono Yildiz e McKennie, bravo a inserirsi. E' una Juve che in questo momento è più forte e più squadra rispetto alla sfida di andata".

Per l'Inter sarà la volta di un test contro un big:

"Può essere la partita della consapevolezza per entrambe. Per l'Inter può essere la partita che gli può dare più consapevolezza. Per me non è decisiva ma dal punto di vista psicologico sì".

