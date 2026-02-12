Antenucci sicuro: 'Milan unica squadra che può dare fastidio all'Inter'

Inter-Juve, sfida tra i due migliori attacchi:
"Sono due squadre diverse, l'Inter ha un attacco forte e completo come non mai negli ultimi anni. Un giocatore soltanto a metà febbraio è a doppia cifra ed è un dato che fa riflettere. La Juve arriva al gol con tanti uomini, e i più pericolosi sono Yildiz e McKennie, bravo a inserirsi. E' una Juve che in questo momento è più forte e più squadra rispetto alla sfida di andata".
Per l'Inter sarà la volta di un test contro un big:
"Può essere la partita della consapevolezza per entrambe. Per l'Inter può essere la partita che gli può dare più consapevolezza. Per me non è decisiva ma dal punto di vista psicologico sì".
