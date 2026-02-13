Pianeta Milan
Milan, ricordi l’andata con il Pisa? Gli errori da evitare e una differenza cruciale

Pisa-Milan, una partita molto importante per i rossoneri. Allegri deve evitare tutti gli errori fatti nel girone d'andata (2-2). Ecco la nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Pisa-Milan, una partita davvero molto importante per i rossoneri. Il Diavolo deve per forza vincere per cercare di mantenere la scia dell'Inter (al momento a più 8 con una partita in più) che in questo turno di Serie A avrà una partita molto complicata contro la Juventus. Per la squadra di Allegri una giornata di campionato da non sprecare, proprio per la sfida tra nerazzurri e bianconeri e tra Roma e Napoli, tutte squadre in lotta con i rossoneri per un posto che potrebbe valere la partecipazione alla prossima Champions League. La partita contro il Pisa non è da sottovalutare, nonostante i nerazzurri abbiano fatto fatica in questa prima parte di stagione.

Pisa-Milan, gli errori da evitare e non solo

Ricordate però la gara di andata? Il Diavolo passò in vantaggio con il gol di Leao dopo 7 minuti. La squadra di Massimiliano Allegri però non riuscì a chiudere la partita lasciando spazio e speranze al Pisa che ne approfittò nella ripresa. Due gol dei nerazzurri e gara ribaltata, ripresa all'ultimo dal bel gol di Athekame. Il Milan sfiorò anche la vittoria con il tiro di Saelemaekers proprio all'ultimo respiro, ma gli errori nella sfida di San Siro devono fare riflettere Allegri e i suoi.

Riprendiamo quella partita: ci dovrebbero essere molto cambi nella formazione rossonera, anche significativi. In attacco partirono titolare Gimenez (out per l'infortunio alla caviglia) e Leao che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo non c'era Rabiot e in difesa giocò De Winter al posto di Tomori. La presenza del francese in campo potrebbe spostare molto: Rabiot è il giocatore più decisivo per il Milan, senza dubbio. Questa potrebbe essere una chiave in favore del Diavolo. Quello che dovrà evitare il Milan è di sottovalutare la sfida con l'obiettivo di chiudere la partita il prima possibile, togliendo ogni speranza al Pisa di fare punti.

