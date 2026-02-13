Pisa-Milan, una partita davvero molto importante per i rossoneri. Il Diavolo deve per forza vincere per cercare di mantenere la scia dell'Inter (al momento a più 8 con una partita in più) che in questo turno di Serie A avrà una partita molto complicata contro la Juventus. Per la squadra di Allegri una giornata di campionato da non sprecare, proprio per la sfida tra nerazzurri e bianconeri e tra Roma e Napoli, tutte squadre in lotta con i rossoneri per un posto che potrebbe valere la partecipazione alla prossima Champions League. La partita contro il Pisa non è da sottovalutare, nonostante i nerazzurri abbiano fatto fatica in questa prima parte di stagione.