Riprendiamo quella partita: ci dovrebbero essere molto cambi nella formazione rossonera, anche significativi. In attacco partirono titolare Gimenez (out per l'infortunio alla caviglia) e Leao che dovrebbe partire dalla panchina. A centrocampo non c'era Rabiot e in difesa giocò De Winter al posto di Tomori. La presenza del francese in campo potrebbe spostare molto: Rabiot è il giocatore più decisivo per il Milan, senza dubbio. Questa potrebbe essere una chiave in favore del Diavolo. Quello che dovrà evitare il Milan è di sottovalutare la sfida con l'obiettivo di chiudere la partita il prima possibile, togliendo ogni speranza al Pisa di fare punti.
