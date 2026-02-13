Bremer onesto: 'Scudetto? Ormai è andato. E sulla corsa Champions...'

Intervistato ai microfoni di 'DAZN', il difensore della Juventus Gleison Bremer ha parlato di Scudetto e corsa Champions prima della gara con l'Inter. Ecco le sue parole
In serata è cominciata la 25^ giornata di Serie A con la sfida tra il Pisa di Oscar Hiljemark e il Milan di Massimiliano Allegri dalla 'Cetilar Arena' di Pisa. Fondamentale per i rossoneri vincere questa sera per allungare sulle inseguitrici della zona Champions e per accorciare sull'Inter capolista che questo weekend avrà una sfida non banale.
Le parole di Bremer sull'Inter, lo Scudetto e la lotta Champions
Domani sera, infatti, i nerazzurri ospiteranno a 'San Siro' i rivali della Juventus per il più classico dei Derby d'Italia. Per questo motivo vincere a Pisa metterebbe pressione ai nerazzurri in vista di una sfida che all'andata persero 4-3. A proposito della gara e delle dinamiche legate alla sfida, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' il difensore della Juventus Gleison Bremer. Ecco, di seguito, una parte delle sue dichiarazioni.