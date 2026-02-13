Bremer onesto: 'Scudetto? Ormai è andato. E sulla corsa Champions...'

Sugli avversari: "Sappiamo della forza dell'Inter. Contro di loro vogliamo vincere, anche se giochiamo in casa loro". Poi sullo Scudetto, il centrale brasiliano è sincero: "Siamo lontani, lo sappiamo tutti che ormai è andato". E poi le parole sull'obiettivo dei bianconeri, lo stesso raccontato da Massimiliano Allegri: "Dobbiamo fare il massimo e cercare di centrare l'obiettivo che è la Champions".