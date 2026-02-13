+++ PISA-MILAN, LE NOTIZIE LIVE +++
Pisa-Milan di Serie A 0-0: si comincia alla Cetilar Arena! | LIVE News
Prime galoppate dei rossoneri, che cercano di studiare l'avversario bucando la difesa
Tutto pronto alla Cetilar Arena: inizia Pisa-Milan!
Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, ora, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri!
PISA (3-4-2-1): Nicolas; Božhinov, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilković. A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Akinsanmiro, Højholt, Piccinini, Léris, Iling-Junior, Lorran, Stengs, Meister, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.
MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, R. Leão, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.
Siamo in attesa delle formazioni ufficiali di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026.
Dopo Hiljemark, parla Allegri
Le parole dell'allenatore dei nerazzurri sulla gara di stasera
Le parole del giovane Athekame nel pre di Pisa
Le formazioni ufficiali di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena'
MILAN, LA GARA DI PISA È DA NON SBAGLIARE. CONTATTI PER MCKENNIE. NEL MIRINO UN TALENTO DEL REAL MADRID
Le top news della giornata di oggi, 13 febbraio 2026, del Milan di Massimiliano Allegri: la gara col Pisa, il mercato e i rinnovi
Le parole dell'ex giallorosso Impallomeni sul match di stasera
Con Semper e Scuffer out, chi giocherà?
Il giornalista Carlos Passerini ha scritto un pezzo in vista di Pisa-Milan di questa sera. Ecco il suo parere sulla sfida di campionato. L'estratto da 'Il Corriere della Sera'
Ecco, di seguito, tutte le informazioni utili in merito alla partita Pisa-Milan, in programma alle ore 20:45 di venerdì 13 febbraio 2026 a Pisa
Pisa-Milan, probabili formazioni: Massimiliano Allegri dovrebbe cambiare il meno possibile rispetto alla vittoria contro il Bologna. Ecco i dettagli da 'La Gazzetta dello Sport'
+++ PROLOGO +++
Amici di 'PianetaMilan.it', oggi, alle ore 20:45, si disputerà alla 'Cetilar Arena - Stadio Romeo Anconetani' di Pisa, Pisa-Milan, partita della 25^ giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Restate con noi per il LIVE testuale del match e, nell'attesa, ecco a voi tutte le news, in tempo reale, di avvicinamento alla gara.
