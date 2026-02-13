Pianeta Milan
Ecco le formazioni ufficiali di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa: le scelte definitive dei due allenatori, Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Sono da poco ufficiali le formazioni di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 alla 'Cetilar Arena' di Pisa. Vediamo insieme, dunque, le scelte definitive dei due allenatori, Oscar Hiljemark e Massimiliano Allegri!

Pisa-Milan, le formazioni ufficiali della partita della 'Cetilar Arena'

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Canestrelli, Caracciolo, Božhinov; Touré, Loyola, Aebischer, Angori; Moreo, Tramoni; Stojilković. A disposizione: Guizzo, Luppichini, Calabresi, Coppola, Cuadrado, Akinsanmiro, Højholt, Piccinini, Léris, Iling-Junior, Lorran, Stengs, Meister, Durosinmi. Allenatore: Hiljemark.

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlović; Athekame, Fofana, Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Nkunku. A disposizione: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci, R. Leão, Pulisic, Füllkrug. Allenatore: Allegri.

Sarà Michael Fabbri, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, a dirigere Pisa-Milan. Finora Fabbri ha incontrato il Pisa per 2 volte nella sua carriera, con uno 'score' di un pareggio e una sconfitta. Sono, invece, 14 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 28 dicembre 2025, per Milan-Verona 3-0 di campionato.

