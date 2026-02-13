Sarà Michael Fabbri, classe 1983, della sezione A.I.A. di Ravenna, a dirigere Pisa-Milan. Finora Fabbri ha incontrato il Pisa per 2 volte nella sua carriera, con uno 'score' di un pareggio e una sconfitta. Sono, invece, 14 i precedenti con il Milan: il suo 'score' con i rossoneri è di 7 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte. L'ultimo incrocio, il 28 dicembre 2025, per Milan-Verona 3-0 di campionato.